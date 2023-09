Ultime Notizie Roma del 20-09-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura l’assemblea ONU segretario Antonio guterres ha lanciato il seguente monitor la democrazia in pericolo autoritarismo in marcia le disuguaglianze crescono e l’incitamento all’odio in aumento come ho detto il tempo di un compromesso globale applausi poi per l’intervento di Broly diretti per la prima volta presente all’assemblea generale la Russia non ha il diritto di avere le armi nucleari ha detto accusando Mosca di usare i prezzi del cibo della zia come un’arma non Chiedete al diavolo putini chiedete Apri Go shiina poi aggiunto sottolineando che i russi non hanno il diritto di avere armi nucleari questione migranti il premier Giorgia Meloni ha spiegato che non permetterà che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa l’ho detto a margine della cerimonia con ...