Ultime Notizie Roma del 20-09-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 20 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio si conclusa la prima giornata di interventi delibera di fronte all’assemblea generale delle Nazioni Unite il dibattito riapre alle 14 ora italiana di oggi il mercoledì per la sessione mattutina della seconda giorno nel pomeriggio a New York tarda sera notte in Italia testo il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’immigrazione sarà un punto di riferimento dell’ONU così il premier Giorgia Meloni era questo il punto fondamentale del suo discorso che farà a loro come dicevamo l’attesa discorso è previsto per la tarda serata di oggi ora italiana e migrazione sarà quindi discorso che sarà in primo piano nel link presidente del consiglio Il presidente Vladimir zelenski partecipa ai lavori della settantesima anche sempre a generale dell’ONU a New York in ...