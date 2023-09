Ultime Notizie – “Maggiore coordinamento con fondi europei | difetti impostazione basata su bandi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nel percorso per l’individuazione di fonti alternative di finanziamento per le misure stralciate dal Pnrr, “può essere importante valorizzare al massimo ildegli interventi del Piano con le programmazioni europee. L’utilizzo delle risorse della programmazione 2021-2027 deiper la coesione può infatti rappresentare uno strumento utile a ‘mettere in sicurezza’ gli interventi del Pnrr che presentano criticità. L’operazione andrebbe pianificata il prima possibile”. Lo dichiara lo Svimez, che ha partecipato all’audizione in Senato sullo stato di attuazione del Pnrr, precisando che “tale operazione non può prescindere dalla necessità di prevedere il possibile utilizzo del Fondo di rotazione nazionale come copertura temporanea degli interventi da rifinanziare con i, ...