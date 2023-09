Udinese | rottura del crociato per Ebosse | il comunicato del club

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Attraverso unufficiale, l’ha reso noto che Enzoha riportato ladel legamentodel ginocchio destro. Stagione finita con largo anticipo dunque per il difensore francese naturalizzato camerunense, che torna a rivivere lo stesso incubo per la terza volta. In passato si era infatti già rotto ilsinistro nel 2020, quando militava nell’Angers, e quello destro proprio a febbraio del 2023, durante uno scontro con Lukaku. Di seguito la nota dell’. “Calcio comunica che, all’esito di esami approfonditi e di un consulto effettuato in data odierna con il Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è stata evidenziata per il calciatore Enzola lesione del ...

Curiosità: L'Udinese Calcio, meglio nota come Udinese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Udine. Formatosi come un club polisportivo nel 1896, che ne fa uno dei più antichi tuttora in attività del Paese, la sua sezione calcio fu istituita nel 1911.

Rientro previsto a inizio/metà settembre BOLOGNA - 4giornata Verona - Bologna SOUMAORO :del tendine rotuleo. Rientro previsto nel 2024 CAGLIARI - 4giornata Cagliari -LAPADULA : ...Rientro previsto a inizio/metà settembre BOLOGNA - 4giornata Verona - Bologna SOUMAORO :del tendine rotuleo. Rientro previsto nel 2024 CAGLIARI - 4giornata Cagliari -LAPADULA : ...

Udinese, rottura del crociato per Ebosse: la nota dei friulani Fantacalcio ®

Allarme Udinese, altro grave infortunio: torna nel 2024 Calcio in Pillole

Arrivano altre pessime notizie in casa Udinese, dove gli infortunati diventano sempre di più settimana dopo settimana. I bianconeri al momento sono sedicesimi in classifica in Serie A con tre punti, c ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...