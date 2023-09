Udienza generale | Papa Francesco | lo zelo apostolico di un uomo che ci è di esempio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In una Piazza San Pietro gremita di fedeli,, durante la suadel mercoledì, ha continuato il suo particolare ciclo di catechesi. L’attenzione, questa volta, è stata posta verso tutti coloro che sono chiamati a combattere ogni forma di schiavitù, con particolare sguardo al continente africano. Loe la figura di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Curiosità: Nella Chiesa cattolica con il termine udienza generale si indica una particolare forma di udienza del papa.

Così Papa Francesco, riprendendo stamani il ciclo di catechesi "La passione per l'evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente" durante l'in piazza San Pietro e incentrando la ...Così il Papa nell'dedicata a San Daniele Comboni. "Il colonialismo non è un ricordo del passato", ha detto. "Basta soffocare l'Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da ...

In una Piazza San Pietro gremita di fedeli, Papa Francesco, durante la sua udienza del mercoledì, ha continuato il suo particolare ciclo di catechesi.