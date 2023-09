Ucraina | Zelensky | ' Trump condivida adesso suo piano di pace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Washington, 20 set. (Adnkronos) - Volodymyr, a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha esortato Donalda condividere pubblicamente i suoi piani dise l'ex presidente degli Stati Uniti avrà un modo per porre fine alla guerra trae Russia. Ma il presidente ucraino ha avvertito in un'intervista alla Cnn che qualsiasidiin cui l'rinunciasse a parte del suo territorio sarebbe inaccettabile. "può condividere pubblicamente la sua idea, senza perdere tempo e dire: 'La mia formula è fermare la guerra, fermare tutta questa tragedia e fermare l'aggressione russa'. Se l'idea è come prendere parte del nostro territorio e darla a Putin, questa non è la formula della ...