Ucraina | Zelensky all' Onu | Togliere il potere di veto alla Russia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Bisognerebbe sostenere l'idea che in caso di violazione dei diritti umani ildipossa essere sospeso o tolto". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo al Consiglio di sicurezza sulla crisi. "A prescindere da chi si è, il sistema delle Nazioni Unite attuale rende ogni Paese meno influente deldiposseduto din seno al Consiglio di Sicurezza e questo va a danno di tutti gli altri membri delle Nazioni Unite", ha detto, ricordando come l'"aggressione da parte della" nei confronti dell'vada avanti da "oltre un anno e mezzo" e come questo significhi che "è più di un anno e mezzo che ...

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

... il mantenimento della pace e della sicurezza in". Secca la replica di Edi Rama: "Fermate la guerra e non diamo più la parola a". Fonte video: UNUsa, 20 settembre 2023 L'aggressione dell'da parte della Russia "ha messo l'Onu in una situazione di stallo. Purtroppo questo seggio ... Lo ha detto Volodymyr, intervenendo oggi di ...

Guerra Russia-Ucraina, Biden e Zelensky all’Onu: “Il mondo non abbandoni Kiev”. Mosca: “Il leader ucraino men… La Stampa

La priorità è l'Africa: formalmente la scelta di non partecipare al vertice (a cui per la prima volta partecipano Zelensky e Lavrov) è legata ad altri incontri con presidenti di paesi africani ...Con la crisi in Ucraina è aumentata l’instabilità globale e a farne ... Un appuntamento storico per la partecipazione in contemporanea di Volodymyr Zelensky e del ministro degli Esteri russo Serghei ...