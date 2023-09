Ucraina | Polonia | “Potremmo ridurre sostegno a Kiev a causa crisi grano”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Varsavia: "Se non c'è ildel popolo polacco, sarà difficile per noi continuare a sostenere l'come abbiamo fatto finora" Lapotrebbeil proprioall’delladelle importazioni agricole ucraine. Lo ha detto il ministro polacco per gli affari europei Szymon Szynkowski vel Sek all’agenzia Pap, precisando che “le azioni dell’fanno una certa impressione sull’opinione pubblica polacca. Lo si può vedere dai sondaggi, dal livello dipubblico per ulteriori aiuti all’. E questo danneggia la stessa”. “Vorremmo continuare a sostenere l’, ma affinché ciò sia possibile dobbiamo avere ...

Curiosità: Il campionato europeo di calcio 2012 o UEFA EURO 2012 (in polacco: Mistrzostwa Europy w Pilce Noznej 2012, in ucraino: 2012), noto anche come Polonia-Ucraina 2012, è stata la quattordicesima edizione dell'omonimo torneo, organizzato dall'UEFA.

... Olanda, Svezia,) decrescere e l'indice di fiducia composito dell'Eurozona continua a ...resta in alto mare e divergenze profonde di fronte all'accoglienza dei migranti o al sostegno all'Perché laè un fedelissimo partner degli Stati Uniti, con un ruolo centrale nel contrasto alla guerra russa in. Ma al tempo stesso è la "pecora nera" dell'Unione Europea, visti i ...

L’Ucraina ha fatto causa a Ungheria, Slovacchia e Polonia perché continuano a vietare le importazioni di grano dal paese Il Post

L’Ucraina denuncerà Polonia, Ungheria e Slovacchia al Wto Linkiesta.it

Varsavia, 20 set. (Adnkronos) - La Polonia potrebbe ridurre il proprio sostegno all'Ucraina a causa della crisi delle importazioni agricole ucraine. Lo ha detto il ministro polacco per gli affari euro ...Lo scorso novembre, come ha ricordato la Neue Zürcher Zeitung, un missile di difesa ucraino S-300 mal indirizzato ha ucciso due persone in Polonia. La certezza, in questo senso, è un'altra: i sistemi ...