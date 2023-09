Ucraina | Olena Zelenska chiede la restituzione di 19 000 bambini rapiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Washington, 20 set. (Adnkronos) - La first ladyha esortato i leader mondiali ad aiutare Kiev a far tornare iucraini deportati con la forza in Russia, dove ha affermato che vengono indottrinati e privati ??della loro identità nazionale. Intervenendo a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,ha affermato che più di 19.000ucraini sono stati trasferiti con la forza o deportati in Russia o nei territori occupati. Finora ne sono stati riportati indietro solo 386. In Russia, "è stato detto loro che i genitori non hanno bisogno di loro, che il loro Paese non ha bisogno di loro, che nessuno li sta aspettando", ha aggiunto la. “Aiè stato detto che non sono più ...