Ucraina | inaugurata a Leopoli la casa per vedove di guerra finanziata dal Papa

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Città del Vaticano – In questi giorni il cardinal Konrad Krajewski si trova nuovamente inper portare alla popolazione martoriata dallail conforto dele per inaugurare aunadi Accoglienza per donne e bambini. Questaè stata costruita durante il conflitto, per sostenere le tante persone che sono scappate dai luoghi bombardati, ma non volendo uscire dal paese hanno cercato rifugio a Lviv; vari donatori hanno contribuito a questa costruzione, tra i quali, in maniera sostanziale, il Pontefice attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità. Vi troveranno ospitalità, in stanze adeguatamente preparate, le madri sole con i loro bambini e le donne senzatetto. All’interno di questa struttura è stata prevista anche una mensa per i poveri, per donare ...