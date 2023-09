Uccisi peacekeeper russi Sale la tensione nel Caucaso

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mentre la Difesa russa conferma l'assenza di ostilità e l'evacuazione dei civili, alcuni militari di Mosca sono statiin un agguato. Intanto il Cremlino ribadisce che quanto avviene in Nagorno Karabakh è un problema "interno all'Azerbagian"

Alcuni militari russi sono rimastiin un attacco contro l'auto a bordo della quale si trovavano inel Nagorno Karabakh, dove ieri erano ripresi gli scontri tra le forze azere e le forze separatiste armene. Lo ha reso ...... che si terranno nella città azera Yevlakh, Mosca annuncia l'uccisione di alcunirussi ... Tutti i militari a bordo sono rimasti. Il cessate il fuoco La tregua, annunciata dalle ...

