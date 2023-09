Uccise la mamma del tiktoker Donato De Caprio | omicidio per la fede nuziale e 150 euro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLae 150in contanti: è quanto ha sottratto dall’appartamento la donna accusata di aver ucciso Rosa Gigante, la 72enne ipovedentedelre dei panini,De, strangolata con un tubicino dell’aerosol da Stefania Russolillo, 47 anni, vicina di casa della vittima, che, dallo scorso 21 aprile, è in carcere, a Pozzuoli (Napoli). Ieri la Squadra Mobile (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e la Procura di Napoli (sostituto procuratore Maurizio De Marco) hanno contestato alla presunta assassina reati molto più gravi rispetto all’di cui era accusata nella prima fase delle indagini. Gli inquirenti, adesso, alla luce delle ultime risultanze investigative, la ritengono ...

Curiosità: Buongiorno, mamma! è una serie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 21 aprile 2021 al 17 marzo 2023. La serie, liberamente ispirata alla storia di Angela e Nazzareno Moroni, è creata da Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti, diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli nella prima stagione e da Alexis Sweet e Laura Chiossone nella seconda stagione, prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI ed ha come protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

13 APRILE, AREZZO Sara Ruschi e laBrunetta Ridolfi, rispettivamente 35 e 76 anni, sono statedal compagno della giovane, Jawad Hicham, di 38 anni, nella loro abitazione di Arezzo. L'...- - > Rilievi sul motoscafo che nel 2021due giovani sul Garda - ANSA . L'Aula della Camera ha approvato oggi con 268 si e un solo no ... Lorenzo Fontana, ha ricevuto lae i familiari di ...

Uccise mamma del tiktoker, accusata di omicidio premeditato Agenzia ANSA

Uccise Rosa Gigante, mamma del tiktoker: Stefania Russolillo accusata di omicidio premeditato La Repubblica

Tentò di uccidere di genitori con un piatto di penne al salmone. Il patrigno è morto, la mamma invece riuscì a salvarsi. Oggi Alessandro Leon Asoli ha ...La probabilità che un fulmine ci colpisca e ci uccida è una su un milione, come dichiarato dalla National and Oceanic Atmospheric Administration sulla base di studi condotti negli Stati Uniti, ma può ...