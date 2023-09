Uccide la moglie a coltellate dopo una lite | fermato 38enne a Battipaglia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A Lago, sul litorale di, in provincia di Salerno, un uomo di 38 anni ha ucciso launaconiugale, probabilmente scaturita da motivi legati alla...

Femminicidio in provincia di Salerno: un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la, sua coetanea, a Lago di Battipaglia. Il colpo letale è stato inferto alla gola. I carabinieri, subito dopo l'allerta, hanno avviato le indagini e fermato il presunto assassino. Questo tragico ...In mattinata a Calvizzano, comune in provincia di Napoli, un uomo di 77 anni ha ucciso lacon un colpo di pistola e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Alla base dell'omicidio - ...

