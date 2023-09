Curiosità: La prima stagione della serie televisiva West Wing - Tutti gli uomini del Presidente è composta da 22 episodi ed è stata trasmessa negli Stati Uniti per la prima volta dal 22 settembre 1999 al 17 maggio 2000 sul canale NBC.

Due uomini originari dell'Est europeo sono stati fermati dalle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver infastidito i residenti e gli ospiti degli alberghi della ...Quando ha visto dueche molestavano in modo pesante due ragazze, il campione di arti marziali Bruno Danovaro non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per difenderle. L'episodio è avvenuto domenica mattina in ...

Ubriachi molestano passanti e turisti - Ubriachi molestano passanti ... LA NAZIONE

Molestata in metro dal branco di tifosi del Newcastle: la denuncia di ... Fanpage.it

Come se non bastasse, i due stranieri sono entrati in un’altra struttura ricettiva andando a molestare gli ospiti a colazione. Nel corso della loro scorribanda hanno tentato pure di approcciare una ...(Il Riformista) La notizia riportata su altre testate Molti inglesi erano ubriachi, tanti a torso nudo, eravamo terrorizzati». Alla fermata Garibaldi sono saliti centinaia di tifosi inglesi e i vagoni ...