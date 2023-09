Ubaldo Manuali | le chat del netturbino | “Eri così carica | lo volevi” | sms choc alle vittime che drogava e stuprava

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 20 settembre 2023), 56ennedi Riano, in provincia di Roma, per mesi da settembre 2022 a gennaio 2023, ha adescato donne online, le ha incontrate, sedate e abusato di loro riprendendo i rapporti sessuali in dei video che poi diffondeva ai suoi amici su whatsapp. L’uomo è stato arrestato la sco