Turrini | «Thuram? Miglior gol visto in un derby negli ultimi 10 anni»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 settembre 2023), giornalista esperto di Formula 1 tifosissimo dell’Inter, ha parlato della grande vittoria neldi sabato, nonché diESTASI ? Su Tutti Convocati, Leoin estasi per il 5-1 dell’Inter sul Milan: «Era quasi 50che non si vinceva un5-1, simili emozioni quasi rischiano di rianimarmi anche a livello sessuale. Chissà quanto ricapiterà… Quello diilgolin undieci. Voliamo, comunque, bassi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...