Tumori | arriva la rivoluzione che trasforma le cellule da malate in sane | Mondo sconvolto

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Per distruggere i, i ricercatori stanno valutando l’utilizzo di una tecnica innovativa chesolo letumorali. Nel cancro, lesino inmaligne con caratteristiche molto diverse, come la capacità di dividersi in modo incontrollabile. Nel trattamento della leucemia i ricercatori hanno ottenuto risultati promettenti sviluppando artificialmente il fenomeno biologico opposto. Questa nuova speranza nella lotta contro il cancro è il risultato di un programma di ricerca portato avanti congiuntamente da team spagnoli e israeliani. tecnica innovativa chesolo letumorali.Lazione delleleucemiche in...