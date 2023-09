Tumore al seno | prevenzione e nuove tecnologie | armi vincenti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In Italia ogni anno circa 55.000 donne scoprono di avere unal. Oggi, grazie ai progressi della medicina, il tasso di sopravvivenza a 5 anni in caso di diagnosi precoce è del 96%, ...

Curiosità: Per tumore alla mammella si intende una patologia in cui un tumore viene a svilupparsi nel tessuto mammario. I segni di questa condizione possono comprendere un nodulo palpabile nella mammella, un suo cambiamento di forma, la formazione di fossette nella pelle, del fluido proveniente dal capezzolo, la comparsa di una macchia rossa squamosa sulla pelle. In coloro che sviluppano una diffusione a distanza della malattia (metastasi), vi può essere comparsa di dolore alle ossa, ingrossamento dei linfonodi, mancanza di respiro e ittero.

In Italia ogni anno circa 55.000 donne scoprono di avere unal. Oggi, grazie ai progressi della medicina, il tasso di sopravvivenza a 5 anni in caso di diagnosi precoce è del 96%, percentuale che scende al 38% nei casi di diagnosi tardiva. Anche ...Leggi anche ›al, prendiamolo in tempo. L'incontro al Salotto di Cova con Fondazione Libellule Insiemeale alimentazione: nove cibi alleati della prevenzione X...

Milano, la lotta contro il tumore al seno apre la Fashion Week - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Milano Fashion Week, in passerella sfilano le donne che hanno lottato contro il cancro al seno: un omaggio… Il Fatto Quotidiano

Roma, 20 set. (askanews) - In Italia ogni anno circa 55.000 donne scoprono di avere un tumore al seno. Oggi, grazie ai progressi della medicina, il tasso di sopravvivenza a 5 anni in caso di diagnosi ...In Marche le donne devono attendere fino a 251 giorni per una mammografia bilaterale, nonostante l'impegno del Governo. La consigliera regionale del Pd, Micaela Vitri, presenta un'interrogazione per s ...