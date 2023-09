Truffa sul Reddito di cittadinanza | 600 denunciati a Milano

(Di mercoledì 20 settembre 2023)(ITALPRESS) – I carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro dihanno concluso gli accertamenti relativi all'indebita percezione deldida parte di cittadini extracomunitari, prevalentemente di origine somala, e della illecita monetizzazione del beneficio ad opera di commercianti compiacenti: l'indagine, già nel dicembre 2022, aveva portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino bengalese, titolare di una attività di “Internet point” e commercio al dettaglio di apparecchiature telefoniche, ritenuto responsabile di riciclaggio continuato e di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. Come emerso, sono 633 le persone che hanno effettuato acquisti con RDC presso tre esercizi commerciali: in 597, individuate quali ...

MILANO (ITALPRESS) – I carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano hanno concluso gli accertamenti relativi all’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di cittadini extracomunitari ...Presunta base logistica della truffa, lo studio, sempre sul Garda, di L. B., revisore contabile e consulente del lavoro che avrebbe rilasciato il visto alle operazioni finanziarie. Le verifiche sono ...