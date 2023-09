(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una nostra lettrice ci segnala che nella mattina di mercoledì (20 settembre) ci sono stati ritardi anche pesantiSan Pietro. Questa la sua lettera corredata dalle immagini del sito Trenord: Buongiorno volevo segnalare che, dopo settimane di ritardi, abbastanza contenuti ma continui nelle prime ore delle mattina, oggi abbiamo toccato il fondo. Questa la situazione, annunci zero, ritardi su ritardi, cancellazioni, e dove presente il triangolo significa chealsegnalato per l’ulteriore ritardi Trenord non ha fornito spiegazioni. Stamattina stazione disi attende il 7.08, in, per poter andare a, il 7,31 già in ...

Curiosità: L'incidente ferroviario di Pioltello è stato un incidente avvenuto la mattina del 25 gennaio 2018 sulla ferrovia Milano-Venezia.

Dalla Francia arrivano voci non ufficiali, ancora tutte da confermare, tra maggiori controlli della gendarmeria e vigilanza incrementata sui. E addirittura nelladi ieri l'Ansa ha ...Anche un elicottero francese, che apparterrebbe alla Dogana transalpina, ha sorvolato, in, la zona compresa tra il confine italo francese di Ponte San Ludovico e quello a monte, di ..., ...

Treni, mattinata di passione sulla linea Bergamo-Ponte: oltre mezz’ora di ritardo BergamoNews.it

Treni, mattinata da incubo: ritardi fino a 50 minuti La Provincia di Cremona e Crema

Ancora una mattinata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana ... a causa di un atto vandalico (al momento non meglio precisato) verificatosi a bordo del treno delle ore 6:16 da Napoli per ...Per la troppa folla tra i due binari fermo per una ventina di minuti anche il secondo treno mandato in soccorso dei viaggiatori bloccati. E dopo un'ora è ripartito prima quello che si era fermato per ...