Trema ancora l’Italia | nuove scosse di terremoto nella notte

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nuova scossa diin Italia avvertita. La terra torna are, mietendo paura ai cittadini. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato almeno dodicidi, la più forte di magnitudo 3.2 avvenuta alle 00:50. (Continua…) Leggi anche:in Italia, scossa di magnitudo 3.4: ecco dove Leggi anche:in Italia,tutto: dove e quando è successoin Italia di magnitudo 3.2 La terra torna are in Italia.sono state registrate ben dodicidi, di cui la più forte di ...