Trasporto aereo | parlamentari centrodestra | ' domani incontro con vertici Ita'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Dopo le nostre richieste formali, abbiamo ottenuto unurgente con il direttore generale di Ita Airways, che si terràpomeriggio a Roma, per discutere del taglio dei voli da Brindisi per Roma e Milano. Una decisione, a nostro avviso, ingiustificata e dannosa per l'intero territorio e alla quale ci stiamo opponendo con forza, avvalendoci di tutti gli strumenti a nostra disposizione. Già nei giorni scorsi, infatti, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti per conoscere le responsabilità e le misure che intenderà adottare a tutela dei cittadini, ma non intendiamo fermarci qui. Nell'dipresenteremo aidi Ita Airways un dossier per illustrare, con dati e statistiche alla mano, l'infondatezza della scelta di ...