Tragedia annunciata | la madre pensava bastassero 2 biberon di latte | ma la figlia muore di stenti

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Oggi Notizie Il 21 luglio 2022, una data che riecheggia ancora nelle menti di molti, la giovane Diana Pifferi, di appena 18 mesi, venne ritrovata priva di vita nella sua abitazione di Milano. Alessia Pifferi, la donna che doveva prendersi cura di lei, è stata successivamente accusata della sua morte. L'udienza e le rivelazioni di Alessia Pifferi Durante la sua apparizione davanti alla corte d'Assise di Milano, Alessia Pifferi ha insistito sul fatto che aveva sempre preso cura di suacome unaperfetta. Ha dichiarato di aver dato il massimo per il benessere di Diana. Ha ammesso, però, di aver lasciato Diana da sola in varie occasioni per andare a Leffe, in provincia di Bergamo, per passare del tempo con il suo partner. Alessia Pifferi ha confessato di aver lasciato a Diana duedi, due ...