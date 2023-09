Traffico Roma del 20-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sempre trafficato il raccordo anulare rallentamenti a tratti coda in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria tra Bufalotta la Prenestina e tra laFiumicino e la via Aurelia se sta situazione in carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana trafficata anche la tangenziale est e rallentamenti tra di Francia la Salaria verso San Giovanni e poi direzione stadio fra la Tiburtina e la Salaria incidente con disagi alsu via Nomentana altezza sottovia Ignazio Guidi direzione Porta Pia possibile difficoltà alin Piazza Venezia interessata da un cantiere della linea C della metropolitana ripercussione alla circolazione in tutta l’area circostante in particolare su via del Teatro Marcello è in ...