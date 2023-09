Traffico Roma del 20-09-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetaniintenso sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti Code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria tra Bufalotta la Prenestina e tra laFiumicino e la via Aurelia stessa situazione in carreggiata esterna e rallentamenti e code dallaFiumicino alla Tuscolana si rallenta sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana direzione Corso di Francia trafficata la tangenziale est rallentamenti tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico fra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi sulle percorso Urbano della A24 in uscita dada Portonaccio a raccordo anulare in centro incidente concludi tu via Principessa Clotilde altezza via Luisa di Savoia per i trasporti proseguono i ...