Traffico Roma del 20-09-2023 ore 17 | 00

(Di mercoledì 20 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti CUD è lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria È tra la Bufalotta e la Prenestina e poi in carreggiata esterna dallaFiumicino all’uscita perSud si rallenta sulla Cassia tra la Storta Giustiniana direzione Corso di Francia trafficata la tangenziale est rallentamenti tra Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni in direzione stadio tra la Salaria & via dei Campi Sportivi file sul percorso Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio la tangenziale est incidente con rallentamenti sulla via Nomentana altezza via Dante da Maiano per i trasporti proseguono i lavori al nodo diriprogrammazione del servizio ...