Traffico Roma del 20-09-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio ben Trovati al microfono Sonia cerquetani incidente Concorde sulla via Nomentana altezza via Dante da Maiano si rallenta ma persulla Cassia tra la storta e la Giustiniana direzione Corso di Francia trafficata la tangenziale est rallentamenti tra Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni file sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est Per quanto riguarda il raccordo anulare si rallenta lungo la carreggiata interna tra Flaminia e sala c’è tra Nomentana e Prenestina e sulla carreggiata esterna dalla puntina all’uscita perSud per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...