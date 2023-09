Traffico Roma del 20-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneincolonnato per lavori sulla Cassia bis tra Formello e via della Giustiniana direzionesi rallenta anche sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana verso Corso Francia rallentamenti sullaFiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio direzione Eur trafficata poi la tangenziale est da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni i dettagli sulla sito.luceverde.it tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità