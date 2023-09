Traffico Roma del 20-09-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra Settebagni e via Nomentana tra Casilina e Ardeatina in esterna code a tratti sono segnalate da Salaria e Cassia poi da via del Pescaccio a via Ostiense è ancora tra Prenestina e Tiburtina ci sono cose in ingressosul percorso Urbano della A24 dalla raccordo alla tangenziale in tangenziale rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini via Salaria direzione Stadio Olimpico verso San Giovanni si sta in coda tra la galleria Giovanni XXIII e via Nomentana E ricordati il circolazione si registrano sulla via Aurelia da Malagrotta a via della Stazione Aurelia verso Piazza Irnerio e poi sulla Pontina da Castel di Decima fino alla Cristoforo Colombo direzione Eur code per lavori sulla Cassia bis da Formello a via ...