Traffico Roma del 20-09-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 20 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla Flaminia da Prima Porta a via dei due punti sulla Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali il tutto verso la tangenziale sempre verso la tangenziale si sta in cui l’intero percorso Urbano della A24 a partire dal raccordo anulare in tangenziale rallentamenti tra via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense direzione San Giovanni a sud dila via Ardeatina da via della Falcognana al raccordo è la via Pontina da Pomezia a Castelno difficoltà di circolazione sono segnalate anche in via Aurelia della Massimina Casal Lumbroso a via Aurelia Antica Direzione Piazza Irnerio infine sullaFiumicino si rallenta dal raccordo a via del Cappellaccio ...