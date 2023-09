Traffico Roma del 20-09-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione alle porte diCi sono code per incidente sulla Flaminia da Castelnuovo di Porto a Malborghetto versoè sempre sulla Flaminia si rallenta dal raccordo a via dei Due Ponti verso Corso di Francia trafficato anche via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso via dei Prati Fiscali Ci sono code poi sull’intero percorso Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale verso il centro e poi sul raccordo abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra Casilina Appia in esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra via Salaria via Flaminia in inglese asi rallenta poi sulla via Pontina da Pomezia a Castelno sulla Cristoforo Colombo dall’infernetto a via di Malafede e poi sulla via del mare 3 Acilia e Casal Bernocchi per i dettagli di queste di ...