(Di mercoledì 20 settembre 2023) Olmo Al Brembo. Un’opportunità imperdibile per ammirare tutti i luoghi affrescati dalla famiglia dei, frescanti dalla storia secolare, nella loro terra d’origine, l’. In particolare, saranno le valli Averara e Stabina a fare da scenario aldei, iniziativa organizzata da Altobrembo e Le Terre deiin programma per domenica 24 settembre, dalle 10 alle 17n pnza da Olmo al Brembo e spostamenti su mezzi propri. Due le modalità per prendere pal, con pnza fissata dall’Antica Segheria Pianetti, infopoint di Olmo al Brembo, e che prevede la visita alla Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Cassiglio, all’Oratorio di ...

Curiosità: Questa pagina contiene le informazioni sui concerti tenuti durante la propria carriera del gruppo italiano Pooh. Ogni scaletta proposta è tratta dalle poche registrazioni amatoriali presenti in circolazione e dai ricordi di persone presenti nell'anno del tour in questione, perciò nulla di ufficiale.

... sulla riduzione sensibilerifiuti e il contrasto ogni forma di spreco. Il 29 settembre è la ... con il sostegno di EUROPE DIRECT Firenze , ha organizzato unpresso i mercati rionali della ......Rolling Stones, in pausa dopo l'annuncio dell'uscita del nuovo album della band 'Hackney Diamonds', è atterrato in Sicilia per ricaricarsi nel suo posto del cuore prima di lanciarsi nel...

Tour dei Baschenis, itinerario tra arte e gusto in Alta Valle Brembana L'Eco di Bergamo

Il tour della “Turandot“ arriva a Foligno. Città di Castello e Todi LA NAZIONE

La Camera di Commercio è lieta di annunciare la prima tappa di BTO on Tour, un evento itinerante dedicato al turismo digitale, che avrà luogo il 3 ottobre a Livigno, in Alta Valtellina.Il punto di ritrovo e partenza è il Museo della Valle dell’Adda c/o Villa Gina a Trezzo sull’Adda (Via Padre Calvi 5). Possibilità di parcheggiare in Via Paolo Bassi a Concesa (fraz. di Trezzo ...