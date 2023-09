Tottenham | grave infortunio per Perisic | il croato out per diversi mesi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un avvio di Premier League molto positivo quello vissuto fino ad ora dal. Dopo l’ultima deludente stagione, gli Spurs sono ripartiti con una nuova guida tecnica, ma soprattutto puntando sul talento digiocatori giovani e talentuosi, e su certezze del calibro di Son e. Proprio su quest’ultimo però, arrivano brutte notizie. Come riportato sul sito ufficiale del, Ivanè stato vittima di unin allenamento: una lesione al legamento del crociato anteriore destro. La stagione dell’esternorischia di essere seriamente già terminata.per: ildovrà fare a meno di lui per il prosieguo della ...

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

L'ex Inter si è infortunato in allenamento, necessario l'intervento chirurgico LONDRA (INGHILTERRA) - Brutte notizie in casae soprattutto per Ivan Perisic. L'esterno degli Spurs e della Croazia si è infortunato durante un allenamento e, secondo quanto reso noto dal club londinese, ha riportato la rottura del ...Ilnon potrà contare per molto tempo sulle prestazioni di Ivan Perisic . L'esterno ex Inter ha subito un infortunio, relativo alla rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A ...

Perisic, grave infortunio in allenamento: l'ex Inter dovrà operarsi Corriere dello Sport

Calcio: Tottenham. Grave infortunio per Perisic, legamento crociato ko Tiscali

LONDRA (Inghilterra) - Il buon momento del nuovo Tottenham di Ange Postecoglou viene "sporcato" da una brutta notizia: gli Spurs, infatti, perderanno Ivan Perisic per diverse settimane a causa di un i ...Devastante. Per Ivan Perisic e per il Tottenham. Il club di Londra ha annunciato che il 34enne croato ex Inter si è rotto il crociato del ginocchio destro, un infortunio devastante per cui dovrà ...