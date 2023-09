(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lungo stop in vista per l'ex interista,mente infortunatosi durante un allenamento con gli Spurs

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

infortunio al crociato per Perisic - Stagione praticamente finita per Ivan Perisic che, nella seduta di allenamento odierno, ha riportato unalesione al legamento crociato. ...come temuto l'infortunio subito in allenamento da Ivan Perisic . L'ex esterno dell'Inter, approdato alnell'estate 2022 su richiesta del suo ex tecnico in nerazzurro Antonio Conte, ha ...

Perisic, grave infortunio in allenamento nel Tottenham: stagione finita Corriere dello Sport

Tottenham, grave infortunio per Ivan Perisic ItaSportPress

Tottenham, grave infortunio al crociato per Perisic - Stagione praticamente finita per Ivan Perisic che, nella seduta di allenamento odierno, ha riportato ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...