Toscana | trema ancora la terra | sciame sismico nella notte Al via i controlli

(Di mercoledì 20 settembre 2023)la. Disposta per un altro giorno la chiusura delle scuole La scorsaè stato registrato unozona di Marradi, Firenze, il luogo dove è stato registrato l’epicentro del terremoto di magnitudo 4.9 di lunedì scorso. Secondo le registrazioni dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa più forte delloè stata di magnitudo 3.2. In totale le scosse sono state 18, tutte registrate nell’Alto Mugello. Per questo motivo, le amministrazioni comunali di Marradi e Palazzuolo sul Senio (provincia di Firenze), hanno deciso per la chiusura delle scuole anche per la giornata ...