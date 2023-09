Toscana e Emilia-Romagna | terremoto nella notte al confine

Leggi su zon

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lo sciame sismico non ha finito le sue operazioni., infatti, si sono verificate delle scosse ditraed, dove la terra ha tremato quasi ininterrottamente dalla serata di ieri fino a questa mattina. Ci sono state decine di scosse di magnitudo due, con due di esse che hanno raggiunto anche magnitudo 3. Tutte le scosse hanno avuto epicentrozona di Marradi, la stessa già colpita daldi lunedì scorso di magnitudo Richter 4.8. Il, la settimana scorsa, ha causato danni in molti comuni. Come spiegato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lo sciame sismico e le scosse di replica a quel sisma non si sono mai esaurite....