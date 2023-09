Curiosità: Ralph spacca Internet (Ralph Breaks the Internet) è un film d'animazione in CGI del 2018 diretto da Rich Moore e Phil Johnston.

A Pisa la manifestazione che dal 2011 indaga il nostro rapporto con il digitale. Tra gli ospiti l'esperta di robotica Alessandra Sciutti e i filosofi Eric Sadin e Pascal ChabotDiventata famosa nell'era precedente ae ai social media, ha fatto di quello che nei ... Lo streaming cambia il modo di consumare i film Indietro non si, come non sial cinema muto.

Torna l'Internet Festival dedicato alle sfide dell'intelligenza artificiale LA NAZIONE

Toscana: dal 5/10 torna Internet Festival, mercoledì la presentazione ... Agenzia CULT

A Pisa la manifestazione che dal 2011 indaga il nostro rapporto con il digitale. Tra gli ospiti l’esperta di robotica Alessandra Sciutti e i filosofi Eric Sadin e Pascal Chabot ...La Francigena Tuscany Marathon, domenica a Viareggio, offre quattro percorsi da 10, 24 e 42 km. Un'occasione per scoprire la Francigena e la sua intensità. Info su www.francigenatuscanymarathon.com e ...