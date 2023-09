Torna “Beleve” | in onda dal 26 settembre | ospiti e novità

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Indal 26Dal 26, per 5 puntate in prima serata su Rai 2,il programma di Francesca Fagnani, “Belve”, in anticipo rispetto a quanto comunicato. La trasmissione “cult” della Fagnani come sempre darà spazio ad interviste imprevedibili a personaggi al centro della cronaca, del costume e della politica. In questa edizione che prenderà il via martedì 26alle 21.20 oltre alla giornalista è previsto un cast fisso con Vincenzo De Lucia e le Eterobasiche oltre ad una serie di stand up affidati ad attori e attrici. Sono stati così svelati gli attesi primi. Ci saranno Stefano De Martino, Arisa e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Attesa soprattutto per il conduttore partenopeo, ex stella di Amici De Martino al centro del gossip per la presunta ...