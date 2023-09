Torino | Soppy | 'L'anno scorso ho giocato poco | quando ho ricevuto l'offerta ho subito accettato'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il neoacquisto del, Brandonsi è presentato in conferenza stampa: “Mi aspetto di giocare di più rispetto all’...

Curiosità: Beanou Junior Brandon Soppy (Aubervilliers, 21 febbraio 2002) è un calciatore francese, difensore del Torino, in prestito dall'Atalanta.

All.: SousaFootball Club (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (23 st), Tameze, Ricci (43 st Gineitis), Lazaro; Seck (33 st Linetty), Radonjic (...(3 - 4 - 2 - 1) Milinkovic 7 " Schuurs 6.5, Buongiorno 7.5, Rodriguez 7 " Bellanova 6.5 (22' st6.5), Tameze 6.5, Ricci 7 (42' st Gineitis sv), Lazaro 6.5 " Seck 7 (33' st Linetty sv), ...

Torino, la conferenza di presentazione di Soppy | LIVE Toro.it

Torino, Vagnati: “Lazaro ha l’esperienza che ci serve. Soppy vuole dimostrare” Toro News

Brandon Soppy, esterno classe 2002, si presenta al popolo granata. L'ex Udinese è sbarcato a Torino nelle ultime ore della sessione estiva del calciomercato. L'inizio della conferenza stampa è fissata ...Il nuovo terzino del Torino, Brandon Soppy, arrivato in prestito dall'Atalanta con opzione di riscatto sta per essere presentato dal direttore tecnico Vagnati e poi in conferenza ...