Torino | Soppy | «Juric parla più di Gasperini | mi sta aiutando»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Brandon, esterno del, hato nella conferenza stampa di presentazione in granata. I dettagli Brandon, esterno del, hato in conferenza stampa. PAROLE – «Voglio giocare con più continuità e di fare più assist. In tutti i club ci sono tanti giocatori, la competizione è tanta. Sono qui per lavorare.può aiutarmi in tante cose, a diventare un giocatore migliore. A Udine e a Bergamo ho giocato poco ma ho imparato tanto, adesso mi sento più pronto. Differenze con? Ci sono molte similitudini negli allenamenti e nell’intensità.di più con i giocatori, è importante».

Curiosità: Beanou Junior Brandon Soppy (Aubervilliers, 21 febbraio 2002) è un calciatore francese, difensore del Torino, in prestito dall'Atalanta.

