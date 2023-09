Torino | Lazaro ' tornare qui è stato semplice'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Sono contento di essere tornato: conoscevo tutti, così come lo staff, ed èfacile, anche perché già l'anno scorso mi sono trovato bene": così Valentinosi ripresenta da nuovo giocatore ...

Curiosità: Valentino Lazaro (Graz, 24 marzo 1996) è un calciatore austriaco, difensore o centrocampista del Torino.

Commenta per primo Valentinosi è presentato quest'oggi in conferenza stampa. Ecco le parole del terzino del: 'Sono contento di essere tornato qua, questi primi mesi sono stati semplici perché conoscevo già lo ...... conoscevo tutti, così come lo staff, ed è stato facile, anche perché già l'anno scorso mi sono trovato bene": così Valentinosi ripresenta da nuovo giocatore deldopo l'esperienza dell'...

Torino, la giornata: Lazaro e Soppy in conferenza alle 15 Toro News

Torino, Vagnati: "Soppy I tempi della trattativa non sono dipesi da lui" Toro.it

TORINO - Il direttore tecnico granata Davide Vagnati presenta i due nuovi arrivi Lazaro e Soppy. Ma lascia lo spazio ai due giocatori: «Contento che Valentino sia di nuovo con noi, noi abbiamo bisogno ...Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha presentato in conferenza stampa Valentino Lazaro e Brandon Soppy. Su Lazaro: “Grazie di essere qui presenti, quest’oggi presentiamo Valentino che abbiamo già avuto ...