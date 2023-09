Tiro a volo | Europei juniores | Giorgia Lenticchia e Valentino Curti vincono l’oro nel Mixed Team di trap

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A Osijek, dove sono in corso gli2023 di, risuona nuovamente l’inno italiano. Il merito è diche, nella garadidi, si sono aggiudicati il concorso al termine di una finale combattutissima. Gli azzurri infatti l’hanno spuntata allo shoot off per 5 piattelli a 4, dopo aver fatto 5-5 nei, in termini di punti nei “piattelli regolamentari”, contro la coppia di Repubblica Ceca 2, costituita da Martina Matejkova e Jacub Kostelecky, i quali alla fine si sono dovuti accontentare dell’argento. A completare il podio invece ci ha pensato la Spagna di Daniel Fernandez De Vicente e Noelia Pontes Villarrubia, con i due iberici abili ...

Curiosità: Il termine generico tiro a volo identifica ogni attività a fini sportivi, o sport riconosciuto, del presente o del passato, che consista nel colpire un bersaglio in volo con un'arma da fuoco.

La Lazio ci prova, cerca di trovare il pari prima con Zaccagni, poi con Immobile e qualche... Michelangelo ha dipinto ildell'angelo! E se questo è solo l'inizio......per Iannoni 60' prova il sinistro aldal limite Bartolomei, palla che esce di pochissimo 59' reazione immediata del Grifo: Vasquez imbuca in area per Kouan contrastato al momento del56' ...

Tiro a volo, Europei juniores 2023: Italia, due bronzi individuali. Uno con Sofia Littamè, l'altro con Emanuele Iezzi OA Sport

La mombellese Alice Garoppo è campionessa italiana di tiro a volo Il Monferrato

In questi giorni sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della traversa di Via Marecchiese, zona ex tiro a volo di Vergiano. Un intervento che si è già concluso nella sua parte più invasiva, ...Blog Calciomercato.com: La prima non si scorda mai! Una frase, un'affermazione che racchiude in sé la filosofia della vita. Il primo giorno di scuola, il primo giorno di ...