Tiktoker beve un bicchiere d' acqua con la forchetta | quanto ci ha messo a compiere la sua follia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Per la serie "Video di cui non sapevi di aver bisogno", unha bevuto und'usando unaavrà impiegato perquesta vera e propria? Viviamo in un'epoca complessa, in cui si va avanti di emergenza in emergenza. Tra il 2010 e il 2019 abbiamo vissuto con il panico degli attentati terroristici e di un nuovo crollo del mercato finanziario come quello del 2007-08. Nel 2020 è arrivata la pandemia da Covid-19 che ci ha tenuti chiusi in casa per lunghi periodi del 2020 e del 2021. Nel 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina, riportando di fatto la guerra in Europa. Una cosa, però, non è mancata negli ultimi dieci anni: l'offerta di intrattenimento. Tra televisione e (soprattutto) social, le distrazioni abbondano da qualche ...