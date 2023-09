Curiosità: Supermodels è una serie televisiva a disegni animati spagnola prodotta da BRB Internacional e Antena 3 televisin nel 1998. La serie è stata trasmessa in Italia dal 23 dicembre 2001 su Italia 1, durante le tarde mattinate del fine settimana.

Leggi anche › ''. Su Apple TV+ in arrivo la docu serie su Linda, Christy, Naomi e Cindy 'La bellezza', 'La fama', 'Il potere' e 'Il lascito' sono gli episodi che raccontano la ...Uscirà il 20 settembre su Apple tv la docuserie "" con Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell, e Vogue dedica loro la cover del nono mese dell'anno scattata da Rafael Pavarotti, strizzando l'occhio a ...

The Supermodels: oltre le gambe c’è di più Today.it

The Super Models: tutto sul documentario sulla vita delle modelle Harper's Bazaar Italia

Persino chi non conosce la moda nel dettaglio, ha sentito almeno una volta parlare di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Sono le protagoniste di The Supermodels, m ...Far from anything along the lines of the secret lives of supermodels, the four-part series amounts to nearly four hours of flashbacks, current takes and future plans. More from WWD Linda Evangelista ...