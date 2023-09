The Super Models | Cindy Crawford attacca Oprah Winfrey per un’intervista del 1986 | “Mi trattò come un pezzo di carne”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Sono stata trattataun oggetto, in quel momento ero solo un corpo, undiin mostra“. Sono passati quasi quarant’anni maricorda ogni dettaglio di quei momenti che hanno lasciato in lei un segno indelebile. Per questo ora, con la consapevolezza dei suoi 57anni, ha deciso di togliersi il sassolino dalla scarpa e rendere pubbliche le discriminazioni e le difficoltà vissute quando era solo una ragazzina. Lo fa lasciandosi andare ad un duro sfogo – non solo nei confronti dima dell’intero sistema della Moda – nel corso della lunga intervista per The, la nuova docuserie prodotta da Apple Tv che la vede protagonista assieme a Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington; e ...

Curiosità: Super Mario Bros. - Il film (The Super Mario Bros. Movie) è un film d'animazione del 2023 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, distribuito da Universal Pictures.

Le quattromodelle, legate ormai da una amicizia trentennale, parlano anche della loro amicizia e di come si siano sempre sostenute a vicenda. Uno dei temi trattati in 'Supermodels ' è l'...... le classifiche di incasso come momento marketing e gli attori e sceneggiatori che non sono... Josh Singer ha scrittoPost e Il caso Spotlight . Gliel'hanno fatta pagare Non credo però che ...

The Super Models, la vera storia di Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington e Cindy Crawford:… Il Fatto Quotidiano

The Super Models: tutto sul documentario sulla vita delle modelle Harper's Bazaar Italia

Chatziisaias has joined the ISL side having played for clubs in Greece, Turkey and Belgium earlier Mohali: Punjab FC on Wednesday announced the signing of Greek defender Dimitrios Chatziisaias for the ...They looked super giggly as Ekin delighted in the spontaneous moment, as the cameras captured it at the Roundhouse for The Sun’s Who Cares Wins Awards. Beaming, Davide also wore some accidental red ...