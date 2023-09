THE ROCKY HORROR SHOW a Padova 5-6-7 dicembre

Leggi su udine20

(Di mercoledì 20 settembre 2023) The, il leggendario musical di Richard O’Brien, celebra il suo imperdibile 50°anniversario con un tour speciale che, a grande richiesta, lo porterà finalmente per la prima volta anche al Gran Teatro Geox di, in scena dal 5 al 72023, per tre serate uniche e imperdibili. I biglietti per l’atteso evento organizzato da ZedLive e VignaPR saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 22 settembre online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati ZedLive. Dal lontano giugno 1973 quando lodebuttava per la prima volta a Londra al Royal Court Theatre, Theè diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo. Lo spettacolo, applaudito da ...