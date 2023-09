The Meatseller | Margherita Giusti | Il mio è un racconto sul corpo

Curiosità: La 80ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica si è svolta al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2023, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto. È stata inaugurata dal film Comandante di Edoardo de Angelis, che ha sostituito Challengers di Luca Guadagnino come film d'apertura in seguito alla decisione della Metro-Goldwyn-Mayer di rimandare il film a causa dello sciopero del sindacato americano degli attori (SAG-AFTRA), e chiusa da La società della neve di Juan Antonio Bayona.

Nell'ambito della sezione Orizzonti dell'80esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato, un cortometraggio d'animazione di grande fattura che racconta una vicenda biografica reale per parlare di tematiche importantissime come il viaggio migratorio e, soprattutto, l'...Presentato a Venezia 80 alla sezione Orizzonti, il film d'animazione tratta di una storia vera. Tra dramma e ...

The Meatseller, la nostra intervista alla regista del cortometraggio d ... Movieplayer

‘Invelle’ e ‘The meatseller’, a Venezia l’animazione racconta il mondo con lo sguardo dei bambini la Repubblica

Presentato a Venezia 80 alla sezione Orizzonti, il film d’animazione tratta di una storia vera. Tra dramma e riscatto ...More from Variety 'Out of Season' Review: Two Lost Lovers Get a Second Chance to Say Goodbye in Stéphane Brizé's Delicate Mood Piece Luca Guadagnino on Producing Margherita Giusti's Venice Horizons ...