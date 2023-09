Test | Quale regalo dovresti farti per darti la carica?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ci sono giorni in cui tutto sembra grigio e noioso. Giorni in cui le tue motivazioni appaiono lontanissime e precarie. Il lavoro, i sentimenti, lo studio, sono monotoni e e fastidiosi. Ti senti delusa anche dal tuo aspetto. Capita a tutte un periodo “no” che spegne le energie positive, nasconde l’entusiasmo, azzera lainteriore. A volte c’è un solo motivo, qualcosa che ti ha fatto male o ti ha disturbata. Altre volte non trovi una causa certa: succede così, provocato da una serie di riflessioni pessimiste o da uno stato d’animo apatico. Tutto il bello che c’è (per te) Qualche giorno di straniamento ci sta: tutte abbiamo diritto a essere un po’ negative. Ma dato che questa situazione è piuttosto seccante (per te e per gli altri) ed è anche di ostacolo per le tue attività sociali, espressive, affettive,uscirne il prima possibile. Per ...