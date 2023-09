Terremoto oggi Firenze | sciame sismico a Marradi | scuole chiuse

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La scossa più forte è stata di magnitudo 3.2nella notte nella zona di, epicentro deldi magnitudo 4.9 di lunedì. Secondo le registrazioni dell’Ingv la scossa più forte delloè stata di magnitudo 3.2. E il Comune disu Facebook fa sapere che in seguito allolerimarranno. “Visto l’andamento dellodi questa notte – si legge – in via precauzionale si predispone nuovamente la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado del territorio comunale diper la giornata dimercoledì 20 settembre”. ...

Curiosità: Il terremoto di Messina del 1908 (citato in letteratura scientifica come terremoto della Calabria meridionale-Messina o anche come terremoto calabro-siculo) è considerato uno degli eventi sismici più catastrofici del XX secolo. Il sisma, di magnitudo 7,1 Mw, accadde alle ore 5:20:27 (ora locale) del 28 dicembre 1908 e danneggiò gravemente le città di Messina e Reggio Calabria nell'arco di 37 secondi. Metà della popolazione della città siciliana e un terzo di quella della città calabrese persero la vita.

Lo sciame sismico nella notte tra martedì e mercoledì con dieci scosse oltre magnitudo 2 con epicentro nella zona tra Marradi e Tredozio, la stessa ...Sciame sismico nella notte nella zona di Marradi, Firenze, epicentro del terremoto di magnitudo 4.9 di lunedì. Secondo le registrazioni dell’Ingv la scossa più forte dello sciame è stata di magnitudo ...