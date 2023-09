Terremoto in Toscana | ancora scosse ma senza danni

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - "Prosegue lo sciame sismico nell'area di Marradi in Mugello. Due nuovedi magnitudo 3.2 e 3.0 sono state avvertite dai cittadini, precedute da altreminori". Lo rende noto su Facebook il presidente della RegioneEugenio Giani. "Continua il supporto del sistema regionale di Protezione Civile alla popolazione" ha concluso Giani. Visto l'andamento dello sciame sismico, con altre 18registrate nella notte nell'Alto Mugello, la più intensa delle quali di magnitudo 3.2, le amministrazioni comunali di Marradi e Palazzuolo sul Senio, contrariamente a quanto deciso ieri, hanno disposto la chiusura delle scuole anche per oggi. È quanto si legge sulla pagina istituzionale dei due Comuni. Non si hanno segnalazioni dia persone o cose.